Санкт-Петербургская таможня: жидкокристаллические панели останутся в России

Панели в количестве 300 штук, стоимостью более 140 тыс. долларов, планировали вывезти в Беларусь.

Во вторник, 15 марта, в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни сообщили Piter.tv, что Шушарский таможенный пост не дал разрешения на вывоз в Белоруссию технологического оборудования.

Речь идет о 300 жидкокристаллических панелей, которые были заявлены участником внешнеэкономической деятельности под таможенную процедуру таможенного транзита, однако из-за отсутствия разрешения на вывоз из России, товар остался на таможенном складе города.

Сам Шушарский таможенный пост отказал организации в помещении под таможенную процедуру таможенного транзита. Товар стоимостью более 140 тыс. долларов должны были вывезти в Беларусь. В рамках закона панели останутся в Петербурге.

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