Санкт-Петербургская таможня: жидкокристаллические панели останутся в России

Во вторник, 15 марта, в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни сообщили Piter.tv, что Шушарский таможенный пост не дал разрешения на вывоз в Белоруссию технологического оборудования.
Речь идет о 300 жидкокристаллических панелей, которые были заявлены участником внешнеэкономической деятельности под таможенную процедуру таможенного транзита, однако из-за отсутствия разрешения на вывоз из России, товар остался на таможенном складе города.
Сам Шушарский таможенный пост отказал организации в помещении под таможенную процедуру таможенного транзита. Товар стоимостью более 140 тыс. долларов должны были вывезти в Беларусь. В рамках закона панели останутся в Петербурге.
Фото носит иллюстративный характер: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все