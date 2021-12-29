В таможне Петербурга напомнили: невывезенный в срок временно ввезенный автомобиль может быть конфискован

За последние 4 месяца возбуждено 15 дел об административных правонарушениях по фактам невывоза транспортных средств с территории ЕАЭС в установленные законодательством сроки.

В понедельник, 14 февраля, в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни напомнили горожанам, что невывезенный в срок временно ввезенный автомобиль может быть конфискован. Специалисты продолжают выявлять факты нарушений: за последние 4 месяца возбудили 15 дел об административных правонарушениях, две машины пришлось конфисковать.

Так, согласно таможенному законодательству, иностранные физические лица могут временно ввезти машину для личного пользования только на год. По истечении этого времени физические лица обязаны либо вывезти временно ввезенные транспортные средства из ЕЭАС, либо осуществить таможенное декларирование.

Согласно кодексу об административных правонарушениях, за невывоз с таможенной территории временно ввезенных транспортных средств установлена административная ответственность. Нарушителю грозит штраф от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

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