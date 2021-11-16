На петербургской таможне пресекли контрабанду крупной партии сигарет

Продукцию спрятали внутри масляных трансформаторов, экспортируемых в Чехию.

В Петербурге сотрудникам таможни удалось пресечь контрабанду крупной партии сигарет, которая была расфасована внутри масляных трансформаторов, экспортируемых в Чехию.

Сотрудники оперативно-розыскного отдела петербургской таможни задержали грузовое транспортное средство, осуществлявшее экспорт "масляных трансформаторов" в количестве 13 штук, сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно документации, которую подали в Северо-Западную электронную таможню, оборудование везли из Петербурга в Чехию. Вскрыв товар, сотрудники обнаружили внутри каждого трансформатора герметично закрытые бобины, замаскированные под его составные части, в которых находилась сокрытая от таможенного контроля табачная продукция торговой марки "GOLDEN VIRGINIA ORIGINAL".

Всего выявили более 48 тысяч пачек сигарет.

Отмечается, что средняя розничная стоимость незадекларированной табачной продукции на внутреннем рынке составляет около 30 млн рублей.



Оперативники разыскивают причастных. Табачные изделия направлены на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото и видео: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни