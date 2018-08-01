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Санкт-Петербург занимает второе место среди самых болеющих регионов

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Минздрав опубликовал список самых "здоровых" и "болеющих" регионов.

Санкт-Петербург один из самых болеющих городов.

Минздрав опубликовал рейтинг заболеваемости по регионам России. По этим данным самый высокий уровень заболеваемости среди населения в Алтайском крае, там на 100 000 населения зафиксировано 253429,5 заболеваний. В Санкт-Петербурге на 100 тысяч 236874,7 заболеваний. На третьем Ненецкий АО, на четвертом Карелия и на пятом республика Коми.

Самыми "здоровый" регион Кабардино-Балкария (там зафиксировано 95 474,8 заболеваний на 100 тысяч населения). Далее следуют Чечня, Курская область, Тыва и Астраханская область.

Теги: здоровье , минздрав , новости россии , новости спб , самые болеющие регионы , самые здоровые регионы
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России Общество Здоровье

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