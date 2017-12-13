Санкт-Петербург вошел в тройку лучших регионов России по качеству жизни

Агентство "РИА Рейтинг" опубликовало ежегодный рейтинг по качеству жизни регионов России.

Сегодня, 14 февраля, специалисты аналитического агентства "РИА Рейтинг" опубликовали результат анализа качества жизни субъектов России.

На первом месте город Москва, на втором Санкт-Петербург, а на третьем Московская область. Ленинградская область на 12 месте. Замыкаю таблицу рейтинга Республика Тыва, Республика Ингушетия и Карачаево-Черкесская Республика.

При анализе учитывались 72 показателя, в том числе уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные и бытовые условия, безопасность жизни, демографические показатели, здоровье населения, уровни образования, развития малого бизнеса и другие немаловажные показатели.

Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу. При составлении рейтинга использованы данные: Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники. РИА Рейтинг

Примечательно, что первая 7ка по сравнению с 2016 годом осталась без изменений.

Видео: YouTube/Алексей Климофф

Фото: РИА Рейтинг