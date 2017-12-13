Санкт-Петербург вошел в тройку лучших регионов России по качеству жизни

Сегодня, 14 февраля, специалисты аналитического агентства "РИА Рейтинг" опубликовали результат анализа качества жизни субъектов России.
На первом месте город Москва, на втором Санкт-Петербург, а на третьем Московская область. Ленинградская область на 12 месте. Замыкаю таблицу рейтинга Республика Тыва, Республика Ингушетия и Карачаево-Черкесская Республика.
При анализе учитывались 72 показателя, в том числе уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные и бытовые условия, безопасность жизни, демографические показатели, здоровье населения, уровни образования, развития малого бизнеса и другие немаловажные показатели.
Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу. При составлении рейтинга использованы данные: Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники.
РИА Рейтинг
Примечательно, что первая 7ка по сравнению с 2016 годом осталась без изменений.
Видео: YouTube/Алексей Климофф
Фото: РИА Рейтинг