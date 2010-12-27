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Город-герой Ленинград стал самым популярным среди туристов на 9 мая
Сегодня, 10:33
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Alena_Zinovieva
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Город-герой Ленинград стал самым популярным среди туристов на 9 мая

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В тройку лидеров также вошли Севастополь и Москва.

Российский сервис Tvil.ru проанализировал количество броней гостиниц и квартир на 8 и 9 мая 2018 года. На основе собранных данных он составил рейтинг самых популярных среди туристов городов на День Победы. Список возглавил Санкт-Петербург, на втором и третьем месте оказались Севастополь и Москва соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Tvil.ru.

Кроме того, в первой десятке городов воинской славы, популярных среди туристов на 9 мая, оказались Минск, Новороссийск, Керчь, Волгоград, Тула, Смоленск и Брест (Брестская крепость). В День Победы в городах-героях пройдут военные парады и состоятся праздничные концерты и салюты.  

Фото:  visit-petersburg.ru

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Категории: Лента новостей Новости России

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