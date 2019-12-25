Петербург подготовят ко второй волне коронавируса

Петербург планируют подготовить ко второй волне коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор города Евгений Елин. Вице-губернатор отметил, что второй волны может и не быть, но подготовиться к худшему нужно обязательно.
Елин заявил, что нужно проверить работу парков, магазинов с учетом нынешних сложившихся реалий. Местных жителей нужно по возможности максимально обезопасить от коронавируса.
Также Елин отметил, что из-за коронавируса в Петербурге снижается качество образования и его контроль. Вице-губернатор считает необходимым усилить контроль в данной сфере, а также нужно не забывать о физическом состоянии школьников.
Больница Святителя Луки начала принимать пациентов с коронавирусом.
Фото: Piter.TV
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