Петербург подготовят ко второй волне коронавируса

Елин заявил, что нужно готовиться к худшему.

Петербург планируют подготовить ко второй волне коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор города Евгений Елин. Вице-губернатор отметил, что второй волны может и не быть, но подготовиться к худшему нужно обязательно.

Елин заявил, что нужно проверить работу парков, магазинов с учетом нынешних сложившихся реалий. Местных жителей нужно по возможности максимально обезопасить от коронавируса.

Также Елин отметил, что из-за коронавируса в Петербурге снижается качество образования и его контроль. Вице-губернатор считает необходимым усилить контроль в данной сфере, а также нужно не забывать о физическом состоянии школьников.

Больница Святителя Луки начала принимать пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.TV