Санкт-Петербург официально подал заявку на проведение ЧМ по хоккею

Петербург всерьез решил стать хоккейной столицей мира.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года с высокой долей вероятности пройдет в Санкт-Петербурге. Раньше журналисты и эксперты говорили об этом на уровне слухов. Но сегодня, 22 января, стало известно о серьезных планах Северной столицы на эту "ледовую битву".

Так, Смольный сообщил, что город подал официальную заявку на право проведения ЧМ-2024 в Санкт-Петербурге. Заявка была направлена в Международную федерацию хоккея. Над проектом, в том числе, работал заместитель премьер-министра Виталий Мутко. Уже известно, что, в случае проведения в Санкт-Петербурге, чемпионат мира состоится в мае 2024 года. Он будет проходить в "Ледовом дворце" и "Юбилейном" на протяжении 17 дней.

Основные конкуренты в борьбе за право проведения престижного турнира определяться в ближайшее время.