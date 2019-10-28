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Санкт-Петербург назвали лучшим городом России для путешествий в 2020 году

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Второе место занял Екатеринбург, третье – Казань.

Санкт-Петербург стал лучшим городом России для путешествий в 2020 году. Рейтинг представил туристический портал ТурСтат.

В первую десятку туристических городов вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Москва, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Ялта и Ярославль. За Петербург свой голос отдали 15% россиян, за Екатеринбург - 12%, за Казань и Сочи - по 9%, за Москву - 8%.

В Петербурге в следующем году пройдут матчи Чемпионата Европы по футболу Евро-2020. В Северную столицу должны приехать около миллиона туристов.  

Фестиваль тюльпанов на Елагином острове вошел в десятку лучших в мире.

Видео: Piter.TV

Теги: топ городов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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