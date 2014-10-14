Петербург вошел в топ-5 самых общительных городов

По статистике, жители Северной столицы чаще других ведут обсуждения в комментариях соцсети.

В пятницу, 20 августа, пресс-служба "Вконтакте" поделилась с Piter.tv данными активности пользователей под постами с объявлениями. Проанализировав их, специалисты соцсети выяснили, что жители Петербурга других обсуждают объявления других пользователей в комментариях.

Статистика показывает, что в среднем по России у объявления с 10 и более комментариями на 72% больше шансов найти покупателя, а такая сделка закрывается в полтора раза быстрее.

Самыми общительными оказались жители Казани (обсуждают каждое третье объявление), на втором месте разместился Краснодар (обсуждают 28% объявлений), на третьем – Челябинск (27% объявлений). Четвертую строчку занял Петербург, замкнула пятерку Самара (26% объявлений).

Петербуржцы активно оставляют комментарии под объявлениями о купле-продаже или аренде водных мотоциклов, лодок и катеров. Второй по значимости среди жителей Северной столицы является категория "красота и здоровье" – пользователи часто комментируют посты о продаже солнцезащитных кремов и средств для загара.

Ранее мы писали, что Петербург стал вторым в рейтинге регионов по количеству поклонников дач и огородов.

Фото: Pexels