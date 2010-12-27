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Санкт-Петербург и Липецкая область договорились о сотрудничестве
Сегодня, 21:05
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nastya960
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Санкт-Петербург и Липецкая область договорились о сотрудничестве

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Самолёты из Санкт-Петербурга в Липецк станут летать чаще уже в ближайшем будущем

Петербургская делегация во главе с вице-губернатором Северной столицы Владимиром Кирилловым посетила Липецкую область для укрепления сотрудничества. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора.

Аспекты сотрудничества очень большие, и я бы сказал, что и перспективы тоже большие. Конечно, это металлопрокат для нашей автомобильной промышленности из Липецка,  поставки медицинских препаратов в Липецк, в Липецкую губернию это очень тоже значимо, ну и я бы сказал в социально-экономической сфере.

Владимир Кириллов– вице-губернатор Санкт-Петербурга 

К тому же, самолёты из Липецка в Санкт-Петербург станут летать чаще уже в ближайшем будущем. О такой необходимости решили поговорить сегодня представители администрации области на встрече с делегацией из Санкт-Петербурга. 

 

Теги: аэропорт , владимир кириллов , липецк
Категории: Новости СПб Новости России

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