Санкт-Петербург и Липецкая область договорились о сотрудничестве

Самолёты из Санкт-Петербурга в Липецк станут летать чаще уже в ближайшем будущем

Петербургская делегация во главе с вице-губернатором Северной столицы Владимиром Кирилловым посетила Липецкую область для укрепления сотрудничества. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора.

Аспекты сотрудничества очень большие, и я бы сказал, что и перспективы тоже большие. Конечно, это металлопрокат для нашей автомобильной промышленности из Липецка, поставки медицинских препаратов в Липецк, в Липецкую губернию это очень тоже значимо, ну и я бы сказал в социально-экономической сфере. Владимир Кириллов– вице-губернатор Санкт-Петербурга

К тому же, самолёты из Липецка в Санкт-Петербург станут летать чаще уже в ближайшем будущем. О такой необходимости решили поговорить сегодня представители администрации области на встрече с делегацией из Санкт-Петербурга.