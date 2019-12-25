Санкт-Петербург бьёт рекорды открытия секонд-хендов

Это происходит, несмотря на экономические трудности

С начала 2025 года в Санкт-Петербурге открылись 71 новая точка секонд-хендов, что превысило количество открытий за весь 2024 год, когда было зарегистрировано 59 магазинов. Данные приведены в исследовании сервиса "Контур.Фокус".

Рынок секонд-хенда после небольшой паузы демонстрирует восстановление. За 11 месяцев текущего года зарегистрировано 71 новое предприятие, в то время как в 2023 году открылось 73 новых точки. Общая ситуация по стране остаётся стабильной: с октября 2024 года количество секонд-хендов сократилось всего на четыре единицы — с 6352 до 6348.

В 2025 году спрос на секонд-хенды вернулся на прежний уровень. При этом интерес клиентов смещается с простой экономии на поиск дизайнерских, винтажных и брендовых вещей. Новые покупатели выбирают ресейл и уникальные вещи, предпочитая их массовому рынку и новым коллекциям.

В 2024 году 47% россиян планировали делать покупки в "Черную пятницу".

