Санкт-Петербург, Псковская и Ленинградская области хотят ввести единый проездной

Обсуждение проекта произошло в режиме видеоконференции.

Стало известно, что для Санкт-Петербурга, Ленобласти и Псковской области разрабатывается единый электронный проездной. Об этом информирует пресс-служба государственного комитета Псковской области.

Представители трех регионов Северо-Запада провели беседу в режиме видеосвязи, чтобы обсудить вопрос создания единого проездного электронного билета, сообщает ТВ "78".

Все стороны подняли на обсуждение вопросы юридического характера, которые связанны с техническим обеспечением проекта. В результате конференции было принято решение продолжить работать в подобном направлении для достижения конечной цели, чтобы добиться положительного результата.

От Северной столицы на заседании выступали представители из комитета по транспорту, от Ленобласти – из управления по транспорту и представители различных сопричастных ведомств.

Можно отметить, что летом прошлого года стартовала продажа единого электронного проездного билета, по которому можно ездить как в Санкт-Петербурге, так и в Москве.