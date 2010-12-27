Санитарную "полуторку" отреставрирует Военно-медицинский музей Петербурга

На данной машине санитары вывезли более 1,3 млн человек во время блокады города.

В Военно-медицинском музее Министерства обороны России отреставрируют санитарную "полуторку". Легендарный автомобиль спас многие жизни во время ВОВ. Машина выпущена в 1937 году и не раз спасала жителей, оставшихся в блокадном Ленинграде. С 30 декабря 1941 года по 1 ноября 1944 врачам удалось вывезти на машине более 1,3 миллиона раненых.

Специалисты рассказали, что восстанавливаемая модель ГАЗ-АА находилась в распоряжении 73-й отдельной автотранспортной роты санитарного управления Ленинградского фронта. Работами займутся историки и эксперты музея. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

По данным ведомства, у транспортного средства переберут детали и очистят их от ржавчины. После этого машина снова будет на ходу. "Полуторка" станет экспонатом Военно-медицинского музея. Ее также можно будет использовать при проведении парадов.

Фото: Piter.tv