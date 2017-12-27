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Санитарный борт МЧС доставил двух тяжелобольных пациенток на госпитализацию в Петербург

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Вечером двух тяжелобольных женщин из регионов госпитализировали в современные больницы Петербурга.

Вечером 18 января санитарный борт самолета ГУ МЧС России отвез двух тяжелобольных женщин в больницы Петербурга. Сообщается, что пациентки нуждаются в высокотехнологичном лечении. Еще двух пациентов-мужчин доставили на госпитализацию в Нижний Новогород. На территории "Пулково" воздушный корабль приземлился около 21.30.
 
 
Отметим, что воздушный корабль экстренной службы помощи оснащен специальными следящими устройствами  и оборудованием для интенсивной терапии, чтобы при необходимости врачи могли оказать пассажирам медицинскую помощь. На борту АН-148 также находились профильные доктора и две реанимационных бригады. Об этом рассказала врач анастезиолог-реаниматолог росийского центра медицы катастроф "Защита" Ольга Коновалова.
 
 
Известно, что пострадавшие прибыли в Северную столицу и Нижний Новгород из Симферополя и Грозного соответственно. Осложнений при полете не было.
 
 
Фото и видео для материалов предоставлены пресс-службой ГУ МЧС
Теги: ан-148 , больницы , грозный , мчс , нижний новгород , самолет , санитарный борт , симферополь , тяжелобольные
Категории: Новости СПб Картина дня

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