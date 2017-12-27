Санитарный борт МЧС доставил двух тяжелобольных пациенток на госпитализацию в Петербург

Вечером двух тяжелобольных женщин из регионов госпитализировали в современные больницы Петербурга.

Вечером 18 января санитарный борт самолета ГУ МЧС России отвез двух тяжелобольных женщин в больницы Петербурга. Сообщается, что пациентки нуждаются в высокотехнологичном лечении. Еще двух пациентов-мужчин доставили на госпитализацию в Нижний Новогород. На территории "Пулково" воздушный корабль приземлился около 21.30.

Отметим, что воздушный корабль экстренной службы помощи оснащен специальными следящими устройствами и оборудованием для интенсивной терапии, чтобы при необходимости врачи могли оказать пассажирам медицинскую помощь. На борту АН-148 также находились профильные доктора и две реанимационных бригады. Об этом рассказала врач анастезиолог-реаниматолог росийского центра медицы катастроф "Защита" Ольга Коновалова.

Известно, что пострадавшие прибыли в Северную столицу и Нижний Новгород из Симферополя и Грозного соответственно. Осложнений при полете не было.

Фото и видео для материалов предоставлены пресс-службой ГУ МЧС