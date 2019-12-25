Санитарка НИИ Вредена скончалась от коронавируса

Женщина скончалась 1 мая.

В пятницу, 1 мая, в больнице № 40 в Сестрорецке скончалась от коронавируса 54-летняя Юлия Ясюлевич. Женщина работала санитаркой в 9-ом отделении НМИЦ травматологии и ортопедии им. Вредена. Об этом "Доктору Питеру" сообщил муж Юлии Петр.

Юлию госпитализировали с двусторонней вирусной пневмонией в больницу №40 из НИИ, закрытого на карантин, 17 апреля. Врачи сообщили, что женщина была подключена к аппарату ИВЛ и умерла, не приходя в сознание. Родственники считают, что спасти жизнь Юлии было возможно, если бы помощь пришла вовремя. Однако надежда была на легкие симптомы, учитывая, что Юлия не болела хроническими заболеваниями. С каждым днем становилось хуже, лечение не помогало.

Ранее мы писали, что за сутки от COVID-19 в Петербурге погибли три человека.

Фото: pixabay