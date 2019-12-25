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Санавиация помогла пациентке из Тихвина
Сегодня, 21:22
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smirenny

Санавиация помогла пациентке из Тихвина

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Потребовалась помощь женщине с заболеванием сердца.

В понедельник, 22 июня, стало известно, что бригада санавиации выполнила вылет в Тихвин в пятницу, 19 июня. 

Женщине с заболеванием сердца понадобилась помощь, сообщила Национальная служба санитарной авиации в соцсетях. Отмечается, что пациентку доставили в Ленинградскую областную клиническую больницу. О состоянии женщины ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что в аварии на проспекте Ветеранов пострадал 79-летний пенсионер.

Фото: Национальная Служба Санитарной Авиации

Теги: санавиация ленинградской области
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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