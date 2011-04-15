Кроме того, в следующем учебном году откроет двери школа на улице Оптиков.

Самую большую школу в Петербурге на улице Лидии Зверевой планируют открыть 1 сентября. На объекте работают 320 человек, уже выполнены все основные работы, готовится чистовая отделка. Уже в следующем учебном году долгожданная школа сможет принять 1600 учеников. В школе предусмотрено два бассейна, столовая на 600 мест, два спортзала и тренажерный зал, сообщает "Строительный Петербург".

Кроме того, на улице Оптиков в Приморском районе завершается строительство школы на 550 человек. Строительные работы завершены более чем на 70 процентов, сейчас ведутся отделочные работы.

На самом деле, мы в первый раз посетили эти два объекта 15 января, когда были самые морозы, увидели на том этапе, как это было. Сегодня вместе с Комитетом по строительству решили сделать объезд второй раз. Тогда было у нас в процентном соотношении 30-40 процентов, сейчас мы видим 65-70 процентов готовность. Юлия Мартемьянова, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Новые школы очень ждут жители – активно растущий Приморский район нуждается в объектах инфраструктуры.

Школа в этом районе города очень нужна. Сейчас посыпались массы заявлений от детишек, которым не хватает мест. У нас есть школы в районе, где по одиннадцать первых классов. Поэтому новая школа очень необходима. Строители нас заверили, мы очень на них рассчитываем, что они справятся с поставленной задачей, сдадут школу в срок и даже раньше. Андрей Горшечников, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Обе школы планируют достроить в июне 2021 года, 1 сентября они откроют свои двери для учеников.

Фото и видео: "Строительный Петербург"