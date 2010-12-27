На онлайн-аукционе представят самую быструю машину в мире - Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse через несколько дней появится на российском онлайн-аукционе.

На Российский онлайн-аукцион выставили самый быстрый автомобиль Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Машина выполнена из карбона – это прочный и легкий композитный материал, получаемый путем переплетения тонких нитей графита и резины.

Автомобиль выпущен 2014 года с заводским пробегом 493 километра, выполненный в карбоне. Цена только материала составляет 300 тысяч евро. В Россию "Бугатти" приехал из Дубая. Производитель утверждает, что это самый быстрый автомобиль в мире. До 100 километров в час он разгоняется за 2,6 секунды, а его максимальная скорость – 410 километров в час.

Стоимость машины приблизительно около полутора сотен миллионов рублей. Электронный аукцион пройдет уже через несколько дней.