Samsung готов с 1 сентября предустанавливать национальный мессенджер Max на смартфоны и планшеты

Иностранные компании видят несколько путей работы в России согласно обновленным требованиям.

Южнокорейская компания Samsung готова с 1 сентября предустанавливать российский мессенджер Max на смартфоны и планшеты в стране. Соответствующее заявление сделал журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на собственные источники на внутреннем рынке электроники. Эксперты объяснили СМИ, что китайские технологические бренды тоже "обещают очень постараться, чтобы все сделать". Один из собеседников издания назвал два варианта будущей предустановки отечественного ПО на гаджеты, которые, по его данным, прорабатываются производителями. Речь идет о способе "через обновления", а также о способе через предложение установки мессенджера, как только в устройство будет вставлена российская sim-карта. Среди известных производителей с такой позицией указывается на бренды Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix.

Ранее федеральное правительство сообщало гражданам, что национальный мессенджер Max производители гаджетов будут устанавливать на все продаваемые в стране устройства. С 1 сентября национальный мессенджер появится в списке приложений для предустановки на смартфоны и планшеты. Собой он заменит "VK мессенджер", который находился в реестре с 2023 года.

В пресс-службе Samsung отказались комментировать предустановку Max.

Россияне смогут записываться на прием к врачу через МAX.

Фото: pxhere.com