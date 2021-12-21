Россияне смогут записываться на прием к врачу через МAX

В пресс-службе национального мессенджера рассказали о медицинских возможностях для пользователей в приложении.

Медицинская облачная платформа SQNS, автоматизирующая работу клиник с клиентской базой, внедрена в российский мессенджер Мах. Таким образом через онлайн-сервис пользователям будет доступна прямая связь с медицинскими учреждениями и запись на прием к врачу. Соответствующими данными поделились с журналистами сотрудники прес-сслужбы отечественного мессенджера. Эксперты сообщили, что в Мах будет интегрирован с государственными сервисами, что откроет профильным клиникам перспективу безопасной и прямой работы с пациентами, начиная от отправки им уведомлений до юридического взаимодействия через единственное приложение.

Взаимодействие сервисов в перспективе обеспечит быстрое и комфортное общение медицинских учреждений с пациентами, а также безопасную передачу информации. Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение. пресс-релиз

Те клиники, которые уже используют SQNS, могут авторизоваться через мессенджер, после чего на главном экране появится его иконка. Для тех компаний, которые только подключаются к системе, в текущий момент времени существует возможность создать бизнес-аккаунт в Max с галочкой подтверждения. Такое решение повысит доверие у пациентов и выделит организация как официальный медицинский центр внутри Мах.

Max станет обязательным для предустановки на устройства с 1 сентября.

Фото: Piter.tv