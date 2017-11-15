В ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге разведут Сампсониевский мост

Он будет разведен на три часа: в период с 01:30 до 04:30.

В связи с технологической проверкой, в Петербурге 10 апреля разведут Сампсониевский мост. Об этом жителей Северной столицы предупредили на сайте "Мостотрест".

Переправы моста разведут в ночное время. Он будет разведен на три часа: в период с 01:30 до 04:30. Список мостов, которые будут недоступны, заранее опубликуют на сайте "Мостотреста". В учреждении также напомнили, что сезон навигации в Петербурге начнется с 10 апреля. С этого дня по Неве будут курсировать морские суда, а мосты перейдут в режим постоянной разводки. Навигация по рекам и каналам города откроется после 20 апреля.

Напомним, что в Северной столице присвоили названия четырем мостам. Мост через Серный остров переименовали в мост Бетанкура. Переправа через реку Оккервиль была названа Ледовым мостом.

Фото: сайт Мостострест.