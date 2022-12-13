Эксперт прокомментировал законопроект о самозапрете на кредиты в России

Инициативу ЦБ одобрили на рынке. Осталось получить подтверждение в Госдуме.

Центробанк направил в Госдуму законопроект, который позволит гражданам РФ наложить самозапрет на кредиты и займы через личный кабинет на портале и в приложении "Госуслуги". Инициативу поддержали представители рынка. О её эффективности в беседе с телеканалом "360" рассказал заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ имени А. Н. Косыгина Валерий Сенков.

Специалист уверен, что идея ЦБ неплоха, так как она поможет россиянам защититься от мошеннических действий. По словам Сенкова, он сам ни раз сталкивался со звонками якобы от "Госуслуг", хотя у портала нет функции прозвона пользователей.

Любой рычаг, который позволит обычным людям снять определенную долю риска, рассматривается нами как положительный. Несмотря на то что опция запретить себе взять кредит звучит смешно, она позволит обезопасить себя от мошенников. Валерий Сенков, заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ имени А. Н. Косыгина

Даже в случае, когда злоумышленники оформляют кредит на чужое имя, при принятии законопроекта пострадавший сможет быстрее доказать свою непричастность в суде, добавил эксперт.

Ранее мы сообщили о том, что пожилая петербурженка продала квартиру, оформила два кредита и перевела мошенникам почти 5 млн рублей.

Фото: Piter.TV