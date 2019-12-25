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Самозанятые Ленобласти заплатили в 2021 году более 77 миллионов рублей налогов
Сегодня, 12:27
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Самозанятые Ленобласти заплатили в 2021 году более 77 миллионов рублей налогов

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Количество желающих платить налог на профессиональный доход в Ленобласти оказалось самым большим по Северо-западу после Петербурга.

В 2021 году в Ленинградской области отмечен рост числа самозанятых граждан и, как следствие, количество объектов малого бизнеса - последних за текущий год уже зарегистрировано более семи тысяч. В налоговую базу Ленобласти за тот же период поступило более 77 миллионов рублей от профессионального дохода ленинградцев. Эти цифры Светлана Нерушай, глава комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, озвучила на заседании правительства региона, которое состоялось 22 июля. 

Среди районов-лидеров по самозанятости - Всеволожский, Сланцевский и Выборгский; Подпорожский, Тихвинский и Бокситогорский замыкают список по причине своей удаленности от столицы. В целом показатели Ленобласти по количеству самозанятых и в связанных областях уступают в Северо-западном федеральном округе только Санкт-Петербургу. Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, финансовая поддержка властей и различные программы льготного субсидирования способствуют улучшению этих показателей. 

Самозанятым считается человек, который платит особый налог на профессиональный доход и не отчисляет подоходный налог или налог на прибыль. До 2028 года установлены два вида ставок для самозанятых: 4% на доходы от физлиц и 6% на доходы от юрлиц или ИП.

В Ленобласти поддержку предпринимателям оказывают в рамках нацпроекта

Фото: Pexels

Теги: бизнес и налоги, дрозденко, предприниматели ленобласти, профессиональный доход, самозанятость, светлана нерушай
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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