Самозанятые Ленобласти заплатили в 2021 году более 77 миллионов рублей налогов

Количество желающих платить налог на профессиональный доход в Ленобласти оказалось самым большим по Северо-западу после Петербурга.

В 2021 году в Ленинградской области отмечен рост числа самозанятых граждан и, как следствие, количество объектов малого бизнеса - последних за текущий год уже зарегистрировано более семи тысяч. В налоговую базу Ленобласти за тот же период поступило более 77 миллионов рублей от профессионального дохода ленинградцев. Эти цифры Светлана Нерушай, глава комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, озвучила на заседании правительства региона, которое состоялось 22 июля.

Среди районов-лидеров по самозанятости - Всеволожский, Сланцевский и Выборгский; Подпорожский, Тихвинский и Бокситогорский замыкают список по причине своей удаленности от столицы. В целом показатели Ленобласти по количеству самозанятых и в связанных областях уступают в Северо-западном федеральном округе только Санкт-Петербургу. Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, финансовая поддержка властей и различные программы льготного субсидирования способствуют улучшению этих показателей.

Самозанятым считается человек, который платит особый налог на профессиональный доход и не отчисляет подоходный налог или налог на прибыль. До 2028 года установлены два вида ставок для самозанятых: 4% на доходы от физлиц и 6% на доходы от юрлиц или ИП.

В Ленобласти поддержку предпринимателям оказывают в рамках нацпроекта.

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