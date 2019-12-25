В Ленобласти продолжают поддерживать предпринимателей в рамках нацпроекта

Почти тысяча начинающих бизнесменов и самозанятых получили помощь от Фонда поддержки предпринимательства в 2021 году.

В Ленинградской области продолжается реализация программы поддержки и стимулирования бизнеса в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". За первую половину текущего года Фонд поддержки предпринимательства и центр "Мой бизнес" оказал содействие без малого тысяче обратившихся граждан региона: 650 предпринимателям, 100 самозанятым и 155 начинающим бизнесменам.

Самой популярной услугой остается предоставление льготных микрозаймов. Общая сумма 81 выданного государственного микрозайма со средней ставкой 4,2% годовых составила 160 миллионов рублей. В 2021 году эти средства выделялись в том числе и самозанятым: до 500 000 рублей на залоговой основе и до 200 000 без залога.

Также Фонд выдавал поручительства по кредитам ИП и малых и средних предприятий, что позволило бизнесу получить в банках более полутора миллиардов рублей, и оказывал услуги по комплексному развитию бизнеса - последними воспользовались 377 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее в Ленобласти прошел межрегиональный слет социальных предпринимателей.

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