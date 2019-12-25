Самолёты и вертолёты вернулись в Крым после парада в Петербурге

Черноморский флот на параде в честь Дня ВМФ 26 июля представляли пять истребителей Су-30СМ.

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что самолёты и вертолёты ЧФ РФ вернулись в Крым после парада в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что после перелета из Северной столицы в Крым все самолеты и вертолеты пройдут проверку и техобслуживание. При этом экипажи продолжат выполнять свои задачи.

Напоним, что в День ВМФ в Северной столице от Черноморского флота в параде участвовали сразу 5 самолётов Су-30СМ, 3 самолёта-амфибии Бе-12 и 2 вертолёта Ми-8.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на 154% вырос спрос на подержанные электромобили.

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