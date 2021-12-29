Самолеты ВКС эвакуировали из Казахстана 1461 россиянина

Во время беспорядков в Казахстане, российские туристы находились в гостиницах.

Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС доставлено из Казахстана в Россию 1461 граждан. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства РФ.

Уточняется, что в Москву были отправлены 1422 россиянина, 14 человек доставили в Екатеринбург.

Доставленные в Россию самолетами военно-транспортной авиации российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки, на отдых к родственникам и спортивные сборы. из сообщения Минобороны РФ

Во время беспорядков в Казахстане, отметили в ведомстве, туристы находились в гостиницах. Граждане РФ самостоятельно обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию России.

Ранее в МИД РФ заявили, что 1,6 тыс. россиян захотели вернуться из Казахстана вывозными рейсами.

Фото и видео: Минобороны РФ