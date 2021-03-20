Самолетам из Петербурга в Сочи и Турцию сократили время полета

Время полета сократилось примерно на полчаса.

По коротким маршрутам с 30 августа начали летать самолеты из Москвы и Петербурга в Сочи и Турцию. Об этом сообщают РИА Новости.

Время полета сократилось примерно на полчаса. Пропускная способность укороченной трассы насчитывает 30 лайнеров в час. За сутки авиакомпании должны предоставить план полета на одобрение в Госкорпорацию по организации воздушного движения в РФ.

Ранее полет из Москвы в Сочи составлял более четырех часов, когда в прежнее время он длился 2,5 часа.

Фото: Piter.tv

