Самолетам из Петербурга в Сочи и Турцию сократили время полета

По коротким маршрутам с 30 августа начали летать самолеты из Москвы и Петербурга в Сочи и Турцию. Об этом сообщают РИА Новости.
Время полета сократилось примерно на полчаса. Пропускная способность укороченной трассы насчитывает 30 лайнеров в час. За сутки авиакомпании должны предоставить план полета на одобрение в Госкорпорацию по организации воздушного движения в РФ.
Ранее полет из Москвы в Сочи составлял более четырех часов, когда в прежнее время он длился 2,5 часа.
Фото: Piter.tv
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