Вылетевший из Петербурга в Калугу самолет вернулся в Пулково

По предварительной информации, причиной возвращения стала техническая неисправность на борту.

Вечером 5 марта после 20 минут полета в Пулково обратно вернулся самолет, летевший в Калугу.

По данным сервиса Flightradar, рейс 7R293 авиакомпании "Руслайн" вылетел из Северной столицы в 21:30 (без задержек), однако около 23:00 он обратно вернулся в город на Неве. По предварительной информации, авиалайнер вновь оказался в Пулково из-за технической неисправности на борту.

О странных маневрах самолета написала "Фонтанка". По сведениям издания, на первых минутах полета, воздушное судно то набирало скорость, то сбрасывало ее. Примерно через 20 минут на высоте около 6 км и скорости 600 км/ч самолет развернулся. После поворота он разогнался почти до 1000 км/ч, а затем снизил скорость с 870 до 698. Через полчаса полета скорость вновь возросла с 568 до 829 км/ч.

Ранее мы писали, что летевший из Петербурга в Симферополь самолёт садится в Ростове из-за "минирования".

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