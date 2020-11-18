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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Пулково"
Сегодня, 22:10
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smirenny

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Пулково"

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Аэропорт работает в штатном режиме, никто не пострадал.

В четверг, 9 апреля, около девяти часов вечера самолет ЯК-40, рейс Вологда–Петербург выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Сообщается, что на борту находилось 6 членов экипажа без пассажиров, обошлось без пострадавших. Экипаж благополучно покинул борт самолета.

При наличии оснований к виновным транспортная прокуратура примет меры и даст  оценку действиям ответственных лиц. 
Ситуацию контролирует Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров. 

отметили в пресс-службе

Организована проверка. По предварительной информации, самолет выкатился из-за сильного бокового порыва ветра.

Ранее мы писали, что при обрушении штукатурки на Невском проспекте пострадали люди.

Фото: пресс-служба СЗТП

Теги: пулково, як-40
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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