Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Пулково"

Аэропорт работает в штатном режиме, никто не пострадал.

В четверг, 9 апреля, около девяти часов вечера самолет ЯК-40, рейс Вологда–Петербург выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Сообщается, что на борту находилось 6 членов экипажа без пассажиров, обошлось без пострадавших. Экипаж благополучно покинул борт самолета.

При наличии оснований к виновным транспортная прокуратура примет меры и даст оценку действиям ответственных лиц.

Ситуацию контролирует Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров. отметили в пресс-службе

Организована проверка. По предварительной информации, самолет выкатился из-за сильного бокового порыва ветра.

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Фото: пресс-служба СЗТП