Самолет с футболистами бразильского клуба разбился при взлете

Игроки и директор летели на матч с командой "Вила-Нова" в Гоянии.

Самолет с футболистами бразильского клуба "Пальмас" разбился при взлете. Об этом сообщает Globo.

Издание сообщает, что самолет взлетел и разбился в конце взлетно-посадочной полосы Ассоциации авиации Токантинса. На борту были четыре игрока Лукас Пракседеш, Гильерме Ноэ, Ранул и Маркуш Молинари, а также президент клуба Лукас Мейра и пилот Вагнер. Они все погибли.

Игроки и директор летели на матч с командой "Вила-Нова" в Гоянии.

Ранее стала известна причина падения легкомоторного самолета в Ломоносовском районе. "Cessna" приземлился с небольшими повреждениями, обошлось без пострадавших. В другом самолете погибли три человека. Оба судна выполняли тренировочный полет.

Видео: Youtube/Os Gruga