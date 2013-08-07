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Из-за резинового шнура самолёт из Москвы не смог приземлиться в Пулково с первого раза
Сегодня, 19:51
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kraratau27

Из-за резинового шнура самолёт из Москвы не смог приземлиться в Пулково с первого раза

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Шнур не представлял для самолёта никакой опасности.

Вечером 27 марта резиновый шнур на посадочной полосе помешал пассажирскому лайнеру А-320 приземлиться в Пулково с первого раза. Об этом в воскресенье, 28 марта, "Невским новостям" сообщили в пресс-службе Воздушных Ворот Северной столицы. Самолёту пришлось сделать второй круг, чтобы осуществить посадку. 

В пресс-службе заявили, что шнур не представлял для самолёта никакой опасности, а уход на второй круг не является происшествием. 

Напротив, все действия говорят о мгновенном реагировании на ситуацию и высокой профессиональной подготовке экипажей и наземных служб аэропортов

отметили в пресс-службе. 

Ранее мы писали, что польская авиакомпания "LOT" возобновляет прямые рейсы Петербург-Варшава. 

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково

Теги: перелеты, пулково
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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