Из-за резинового шнура самолёт из Москвы не смог приземлиться в Пулково с первого раза

Шнур не представлял для самолёта никакой опасности.

Вечером 27 марта резиновый шнур на посадочной полосе помешал пассажирскому лайнеру А-320 приземлиться в Пулково с первого раза. Об этом в воскресенье, 28 марта, "Невским новостям" сообщили в пресс-службе Воздушных Ворот Северной столицы. Самолёту пришлось сделать второй круг, чтобы осуществить посадку.

В пресс-службе заявили, что шнур не представлял для самолёта никакой опасности, а уход на второй круг не является происшествием.

Напротив, все действия говорят о мгновенном реагировании на ситуацию и высокой профессиональной подготовке экипажей и наземных служб аэропортов отметили в пресс-службе.

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Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково