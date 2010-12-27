Самолет с петербуржцами на 8,5 часов застрял в Симферополе

Пассажиры приземлились в городе на Неве за полночь.

Более 8,5 часов самолет на Петербург не мог вылететь из Симферополя. Согласно информации от авиаперевозчика, задержка возникла из-за птицы. О длительном ожидании рейса в аэропорту Крыма сообщили пассажиры компании "Россия".

Отметим, что FV-6892 должен был покинуть Симферополь в час дня. Однако, полет отложили до половины девятого вечера. При таком раскладе приземлились наши соотечественники в Северной столице в полночь. Причиной стала возможная неисправность борта, вызванная попаданием птицы.Специалистам пришлось провести экстренную диагностику воздушного судна.

Недовольные петербуржцы рассказали, что им даже не предложили места для отдыха или горячих напитков. Компания выдала каждому по 100 граммов макарон с курицей. "Россия" утверждает, что пассажирам предоставили и воду, хотя петербуржцы это отрицают.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия намерена разморозить выплаты в бюджет Совета Европы.

Фото: Piter.tv