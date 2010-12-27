Деньги будут переводиться в Совет Европы в несколько траншей.

Россия намерена разморозить выплаты в бюджет Совета Европы. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Известно, что деньги переведут в Совет Европы в несколько траншей. Их размеры будет определять Министерство финансов. Кроме того, правительство России намерено оплатить взносы в бюджет организации для подтверждения своих полномочий.

Напомним, что в 2014 год российская делегация была лишена полномочий в ПАСЕ из-за того, что у России и ЕС сложились противоположные позиции по украинскому вопросу. После конфликта члены российской делегации заявили, что не останутся в ПАСЕ на правах слушателей. Правительство РФ приостанавливило финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Ранее мы сообщали о том, что врио главным по Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов.

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