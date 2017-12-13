Самолет из Узбекистана не долетел до Пулково: пассажиру стало плохо

В Самаре приземлился самолет, который летел в Петербург из Узбекистана.

"Фонтанка" сообщает об инциденте на борту самолета "Uzbekistan Ariways". Лайнер вылетел из Ургенча в Санкт-Петербург утром 12 февраля, однако в срочном порядке приземлился в Самарской области. Причиной приземления в Самаре стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Человеку резко стало плохо, он обратился за помощью к экипажу корабля, и капитан принял решение приземлиться в Курумчоре. Борт HY 637 осуществил посадку в 11 утра по местному часовому поясу.

В Самаре на борт лайнера поднялись медики. Они почти час работали с пассажиром, после чего тот согласился продолжить полет. В 13 часов дня по местному времени лайнер "Авиалиний Узбекистана" снова поднялся в воздух и прилетел в Пулково с 3-часовым опозданием. В 15.28 все 143 пассажира оказались в Петербурге.

Фото: Piter.TV