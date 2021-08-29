Самолёт из Петербурга в Шарм-эш-Шейх задержали на сутки

Рейс перенесли на 14 апреля.

Ночной рейс египетской авиакомпании из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх, запланированный на 13 апреля, перенесен на 02:50 14 апреля. Как сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, задержка вызвана поздним прибытием воздушного судна.

Все пассажиры рейса, на борту которого должно находиться около 160 человек, получили уведомление об изменении времени вылета. Авиакомпания предложила размещение в гостинице, часть пассажиров уже воспользовалась этой возможностью.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с соблюдением прав пассажиров и обеспечением их положенными по закону услугами. Ведомство продолжает мониторинг выполнения авиакомпанией требований федеральных авиационных правил.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Пулково построят станцию метро и автовокзал рядом с терминалом.

Фото: Piter.TV