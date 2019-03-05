В "Пулково" самолеты не могут приземлиться из-за сильного снегопада

Некоторые рейсы переориентировали в Москву.

В связи с сильным снегопадом 5 апреля при посадке в петербургском аэропорту "Пулково" произошла задержка самолетов. Сильный снег задержал как пребывающие, так и отправляющиеся рейсы.

Известно, что некоторые суды были вынуждены отправиться на запасные аэродромы, а кто-то остался кружить в воздушной гавани аэропорта. Два рейса из Перми и Красноярска переориентировали во "Внуково".

Несмотря на сложившиеся погодные условия онлайн-табло показывается задержки меньше одного часа. Напомним, что ранее в МЧС предупредили о снегопаде и метели 5 марта.

Видео: Piter.tv