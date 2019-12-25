Самолет из Петербурга утром не мог приземлиться в Красноярске из-за тумана

Он был вынужден временно приземлиться в Абакане.

Самолёты, следовавшие из Петербурга, Сочи и Москвы в Красноярск, приземлились в среду утром в аэропорту Абакана. Об этом сообщило ТАСС.

Как оказалось, утром 22 июня в Красноярске был сильный туман, который помешал самолётам приземлиться. Согласно данным онлайн-табло, самолет авиакомпании Nordwind Airlines из Петербурга прибыл в точку назначения с четырехчасовым опозданием.

Всего в Красноярске в среду задерживается вылет восьми рейсов и прилёт шести бортов.

Накануне рейс из Петербурга при посадке в Самаре ушел на второй круг из-за сусликов.

Фото: Piter.tv