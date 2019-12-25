Самолет из Петербурга утром не мог приземлиться в Красноярске из-за тумана

Самолёты, следовавшие из Петербурга, Сочи и Москвы в Красноярск, приземлились в среду утром в аэропорту Абакана. Об этом сообщило ТАСС.
Как оказалось, утром 22 июня в Красноярске был сильный туман, который помешал самолётам приземлиться. Согласно данным онлайн-табло, самолет авиакомпании Nordwind Airlines из Петербурга прибыл в точку назначения с четырехчасовым опозданием.
Всего в Красноярске в среду задерживается вылет восьми рейсов и прилёт шести бортов.
Накануне рейс из Петербурга при посадке в Самаре ушел на второй круг из-за сусликов.
Фото: Piter.tv
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