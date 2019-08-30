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Самолет "Уральских авиалиний" из Санкт-Петербурга вынужденно сел в Екатеринбурге

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В сети опубликовано видео, как спецтехника в Кольцово встречает борт "Уральских авиалиний".

Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.

Airbus 321 рейса Санкт-Петербург - Худжанд (Таджикистан) совершил вынужденную посадку в Кольцово (Екатеринбург). После взлета командир доложил на землю о возможном повреждении шасси из-за птиц. При осмотре ВПП обнаружились останки и перья. 

Для осмотра аэробуса было принято решение сесть в Екатеринбурге. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. В аэропорту самолет встречала целая колонна спецтехники и автобусы. После осмотра неисправностей не выявлено. Аэробус дозаправился. На борту  находятся 193 пассажира, среди них 22 ребенка, и четыре члена экипажа.

Видео: HUE

Теги: аварийная посадка, авикатастрофа, новости екатерибурга, новости россии, новости санкт петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Новости СПб,

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