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Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за неисправности
Сегодня, 10:00
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MShaffter

Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за неисправности

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На борту лайнера было 97 пассажиров и 6 членов экипажа.

Самолет авиакомпании S7 вернулся в аэропорт вылета в Новосибирске из-за сработавшего датчика.

ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщает, что самолет Новосибирск - Москва вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика технической неисправности. На борту самолета было 6 членов экипажа и 97 пассажиров. Пострадавших нет.

Транспортная прокуратура проводит проверку. Пассажиры были отправлены в Москву резервным бортом.

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Фото: pixabay.com

Теги: авиакатстрофа, новости новосибирска, новости россии, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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