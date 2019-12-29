Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за неисправности

Самолет авиакомпании S7 вернулся в аэропорт вылета в Новосибирске из-за сработавшего датчика.
ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщает, что самолет Новосибирск - Москва вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика технической неисправности. На борту самолета было 6 членов экипажа и 97 пассажиров. Пострадавших нет.
Транспортная прокуратура проводит проверку. Пассажиры были отправлены в Москву резервным бортом.
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Фото: pixabay.com
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