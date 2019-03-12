  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:45
214
MShaffter
Код вставки плеера

Самолет "Оренбург - Москва" задержали из-за пьяного иностранца

0 0

В сети опубликовано видео, как очень пьяного дебошира выводят из самолета.

Рейс самолета "Оренбург - Москва" был задержан из-за пьяного пассажира.

Сообщается, что мужчина стал вести себя неадекватно еще во время посадки. Было принято решение снять дебошира с рейса. Мужчина отчаянно сопротивлялся и громко нецензурно выражался, поэтому Piter.TV публикует частично видео без звука.

Как выяснилось, данный пассажир гражданин Азербайджана. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", а также материалы направлены в СУ СК региона о принятии решения в порядке статьи 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти".

Видео: YouTube/Видеоновости Оренбургской области, СУ СК РФ

Теги: авиадебошир, оренбург москва, происшествия в россии, пьяный дебош
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Оставить комментарий