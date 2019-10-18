В Якутии самолет Ан-148 выкатился за пределы ВПП при посадке

Один из пассажиров рейса снял на видео момент эвакуации из самолета.

Сегодня, 18 октября, в Мирный самолет Ан-148 выкатился за пределы ВПП.

ЧП произошло в 9.05 по местному времени в аэропорту г. Мирный. Самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара", который летел из Иркутска, при посадке выкатился за пределы ВПП на 10 метров. На борту было 66 человек, 61 пассажир и 5 членов экипажа.

Самолет повреждений не получил, пассажиры и члены экипажа не пострадали. Причины происшествия выясняются. Один из пассажиров рейса снял на видео момент эвакуации из самолета. Пассажиры покидали самолет по трапу, им помогали стюардессы и сотрудники аэропорта. Вокруг грязь, а в нескольких метрах от самолета пассажиров ждал автобус.

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