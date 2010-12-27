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Самолёт "Аэрофлота" 20 минут кружил над Петербургом из-за грозы
Сегодня, 19:02
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Rybka123

Самолёт "Аэрофлота" 20 минут кружил над Петербургом из-за грозы

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Позднее судно улетело Москву, куда прибыло с опозданием.

Самолет "Аэрофлота" вылетевший из Петербурга в Москву треть часа кружил над Пулково из-за плохих погодных условий. Об этом свидетельствуют данные вэб-сервис FlightRadar24.

В воскресенье, 9 июня, на сайте удалось зафиксировать необычную траекторию воздушного судна. В течение 20 минут самолет кружил над Петербургом, а после вернулся на запланированный маршрут. По предварительной информации, лайнер кружился над городом из-за грозовых туч. В Москве рейс приземлился с опозданием.
Фото: FlightRadar

Теги: аэрофлот, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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