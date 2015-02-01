Самолет АН-12 опрокинулся при посадке в Новом Уренгое

Самолет АН-12 опрокинулся при посадке в аэропорту Нового Уренгоя. Об этом сообщил портал "Регнум".
У грузового самолета подломилась левая стойка шасси, в результате чего воздушное судно развернулось и вылетело за пределы взлетно-посадочной полосы. АН-12 врезался в снежный бруствер.
Отмечается, что в момент происшествия на борту находились восемь членов экипажа. Погибших и пострадавших нет. Аэропорт Нового Уренгоя временно закрыт.
Ранее мы сообщали, что в Шереметьево вернулся самолет из-за трещины на лобовом стекле.
Видео: Telegram / Регнум
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