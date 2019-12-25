Самой маленькой жертвой коронавируса в Европе стала 12-летняя девочка из Бельгии

До этого самым молодым погибшим от коронавируса был 14-летний мальчик из Португалии.

Самой молодой жертвой нового коронавируса в Европе стала 12-летняя школьница из Бельгии.

Смерть среди детей от коронавируса COVID-19 единичные случаи, как и сама заболеваемость среди детей всего около 5% от всех заболевших. Хотя дети переносят вирус сравнительно легко, все-таки и среди детей есть летальные исходы. Смерть среди детей была зафиксирована в Китае, США и Европе.

До сегодняшнего утра самым молодым пациентом, скончавшимся от коронавируса, был 14-летний мальчик из Португалии. Сегодня утром, 31 марта, пришли печальные известия из Бельгии. Там умерла 12-летняя девочка, который был поставлен диагноз коронавирус COVID-19. За 3 дня до смерти у нее поднялась высокая температура. Других подробностей истории болезни не приводится, сообщает Daily Mail .

На сегодняшний день в Бельгии 12 000 заболевших и 705 летальных исходов.

Сегодня ранее: Среди первых 3х заболевших в Курске 8-месячный младенец