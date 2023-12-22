Мать-героиня с 11 утятами поселилась на реке Оредеж

Это самка большого крохаля, крупной утки, занесенной в Красную книгу Ленинградской области.

Биолог Павел Глазков встретил мать-героиню с 11 детьми в реке Оредеж в Гатчинском районе. Это самка большого крохаля, крупной утки, занесенной в Красную книгу Ленобласти.

У этого вида обычно бывает от 11 до 17 утят, поэтому такое количество птенцов является нормой. В отличие от других водоплавающих птиц, крохаль предпочитает питаться не растительной пищей, а рыбой. Эта утка способна долго находиться под водой в поисках добычи, а затем внезапно нырнуть за ней. Даже новорожденные утята способны нырять.

Сейчас жизнь утят полностью зависит от матери. Пока они отдыхают на берегу, утка внимательно наблюдает за происходящим вокруг и, заметив потенциальную угрозу, издает предупреждающий звук. В случае опасности утята сразу прыгают в воду.

Однако опасность может подстерегать их практически везде. Даже домашние кошки могут представлять угрозу для утят. Поэтому Павел Глазков рекомендует не выпускать домашних кошек на свободный выгул до середины лета.

Ранее мы сообщили о том, что лоси в Ленобласти начали сбиваться в группы и отращивать рога.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков