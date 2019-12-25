Неделя в Петербурге может начаться с самого теплого дня в 2022 году

Рекорд был зафиксирован 21 марта.

Понедельник, 11 апреля, может стать самым теплым днем с начала года в Петербурге. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

Температура воздуха достигнет +10 градусов. Она станет самой высокой, если превысит +10,2 градуса, которые были зафиксированы в городе 21 марта.

Первая половина недели такой и ожидается. Циклон Nasim заканчивает свою жизнь, продолжая активно заполняться, и уже ушел ближе к Мурманску. Новый циклон придет не раньше второй половины недели, так что хорошая погода, на западе области, будет сохраняться. Александр Колесов.

По словам синоптика, восточной части области повезет меньше. В среду туда придут осадки в виде снега.

Благодаря теплой погоде в выходные растаяли около 10 см снега. В связи с этим в области началось половодье.

Фото: Piter.tv