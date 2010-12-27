В ночь на четверг петербуржцы увидят самый яркий звездопад года

В ночь на четверг жители Петербурга смогут наблюдать последний звездопад в 2017 году. Метеорный поток Геминиды проходит ежегодно в середине декабря.

Этой ночью петербуржцы смогут увидеть последний звездопад в 2017 году. Метеорный поток Геминиды приходит ежедневно в середине декабря. Об этом пишет "Росбалт".



По словам научного сотрудника Пулковской обсерватории Евгения Сокова, метеорный поток Геминиды может быть остатками кометы.Также он рассказал, что эти остатки представляют собой метеоритные частицы, которые, пересекая ось Земли, попадают в атмосферу и сгорают.Их мы и наблюдаем в качестве звездопада.



Как рассказал Соков, в пиковое время можно будет наблюдать около 40 метеоров в час. Петербуржцы могут выехать за город, чтобы лучше увидеть звездопад.