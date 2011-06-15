В Петербурге снимают новый сериал с самым высоким человеком в России

Бывший баскетболист NBA играет сурового заключенного Сашу Единорога.

В Петербурге проходят съемки нового сериала "1703" с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным в главных ролях. Режиссером проекта стал автор "Физрука" и "Дылд" Сергей Сенцов.

Одна из ролей в сериале досталась самому высокому человеку России, бывшему баскетболисту американской лиги NBA Павлу Подкользину. Он играет сурового заключенного Сашу Единорога.

Артист рассказал, что его персонаж должен был быть одноглазым. Однако из-за неудобств с гримом от этой идеи отказались.

По сюжету, молодой опер из Москвы Вадик переводится в Питер, потому что здесь живет его невеста. В наставники он получает старшего оперуполномоченного, капитана Гошу Колпакова – психованного суицидника и мизантропа, проживающего самый темный период своей жизни. Двое напарников колесят по Питеру под Буланову и расследуют серию исчезновений трупов молодых девушек из моргов.

Сериал "1703" будет состоять из восьми эпизодов. В проекте также задействованы Андрей Федорцов, Павел Табаков, Софья Лебедева, Николай Фоменко, Роза Хайруллина и др.

Ранее Гоша Куценко рассказал, как поймал "депрессничок" на съемках сериала в Петербурге.

Фото: Instagram / podkolzin__pavel