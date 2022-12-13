8 апреля стало самым тёплым днём в Петербурге с начала года

В 12:00 столбики термометров поднялись на 0,1 градуса выше, чем в пятницу.

Суббота, 8 апреля, стала самым тёплым днём в Северной столице с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют данные погодного центра "Фобос".

В полдень температура на городской метеостанции повысилась до +10,7 градуса. Этот показатель превысил на 0,1 градуса предыдущий температурный рекорд, зафиксированный в пятницу. В ближайшее время столбики термометра продолжат подниматься вверх.

Точное значение температурного максимума станет известно только после 21:00. Сейчас же можно сказать, что в город постепенно приходит весна.

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Фото: Piter.TV